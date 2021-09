Terminato il periodo delle presentazioni, a Uomini e Donne è giunto il momento delle conoscenze ufficiali. A cominciare è stata Nicole Andrea, per la quale ieri il corteggiatore Alessandro ha palesato grande interesse. Nei prossimi giorni, il ragazzo inizierà ad approcciarsi con la ventinovenne, nella speranza di rubare il cuore della tronista.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: NICOLE ANDREA e gli altri troni, si entra nel vivo

Vari sguardi e ammiccamenti anche verso Roberta, che subito ha scatenato il vivo interesse del parterre maschile, seppur la donna non abbia espresso ancora alcuna preferenza tra i ragazzi presenti in studio per lei. Una situazione ancora tutta da delineare quella del trono classico, che senza dubbio inizierà a prendere forma nel corso delle prossime registrazioni.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Riguardo al trono over, continua ad attirare tutte le attenzione su di sé Isabella Ricci, che sembra aver scalzato la rivale Gemma Galgani nelle preferenze del pubblico a casa e degli uomini in studio. Non mancano i pretendenti infatti per la dama originaria di Roma, che proprio ieri ha ricevuto numerosi apprezzamenti da parte del parterre maschile. Al contrario, Gemma è sempre più sola in questo inizio di stagione, avendo perso la compagnia di Nicola Vivarelli, che non c’è nella nuova edizione del programma.

Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate per capire se la condizione di solitudine della Galgani permarrà anche nelle prossime settimane oppure scenderà in trasmissione un uomo pronto a corteggiare seriamente la dama piemontese. Quest’ultima può comunque contare sull’appoggio dell’amica sodale Ida Platano, che proprio oggi aggiornerà il pubblico sulla propria situazione sentimentale.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.