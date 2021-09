Negli scorsi giorni è stata registrata presso gli studi Titanus di Roma una nuova puntata di Uomini e Donne. La ventiseiesima stagione del dating show prenderà il via ufficiale a partire dal prossimo lunedì ma già ora vi forniamo alcune anticipazioni riguardo i primi avvenimenti della nuova edizione.

Ida si conferma protagonista del parterre over, che, orfano di alcune storiche dame, vedrà nella Platano una delle donne più attive in quanto a nuove conoscenze. La bresciana è infatti impegnata nella frequentazione di Marcello, con il quale, dopo una prima esterna per rompere il ghiaccio, ha deciso di intensificare la conoscenza. I due infatti si sono dati appuntamento in una camera d’albergo e dopo aver chiacchierato intensamente si sono scambiati un tenero bacio.

Nonostante il romanticismo della serata, Marcello si è addormentato poco dopo tra le braccia della Platano; tale comportamento non è stato affatto gradito dalla dama, che ha accusato l’uomo di non essere realmente interessato a lei. Lui, visibilmente emozionato, ha cercato di giustificare l’accaduto, riuscendo a farsi perdonare da Ida.

Primi screzi tra Joele e Matteo, i nuovi tronisti in lotta per la stessa donna. Dopo aver rifiutato Joele in favore di Matteo, la ragazza della discordia si è vista bruscamente rifiutare da quest’ultimo, che ha dichiarato di ritenere la donna poco seria a causa del suo comportamento ambiguo che l’ha vista uscire contemporaneamente con due ragazzi diversi. Alla fine la corteggiatrice è stata costretta a lasciare definitivamente il programma, dato che nessuno dei due tronisti ha voluto più avere a che fare con lei.

Tornando al trono over, si registra un’aspra discussione tra Stefano e Gianni Sperti, con quest’ultimo che è corso in difesa di una dama denigrata dal cavaliere (reo, secondo le parole dell’opinionista, di non rispettare le donne con cui si relaziona). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.