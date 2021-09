Roberta Ilaria Giusti è la tronista più giovane di questa ventiseiesima edizione di Uomini e Donne. La donna è infatti nata a Roma 21 anni fa, ma la sua personalità – a dispetto della giovane età – è già molto forte e delineata.

Dopo le presentazioni di rito, la ragazza è subito passata alle conoscenze ufficiali con i suoi corteggiatori, rimanendo affascinata in un primo momento da Luca Salatino, un suo conterraneo di 29 anni con il quale è già uscita più di una volta in esterna. Il pretendente è immediatamente apparso interessato alla Giusti, rifiutando di corteggiare Nicole Andrea per concentrarsi esclusivamente su Roberta. La sua strategia avrà dato i suoi frutti? Evidentemente no.

Come riportano le anticipazioni, allo chef capitolino è stato preferito negli ultimi giorni un nuovo corteggiatore, che sembrerebbe aver scalzato la prima fiamma della bella tronista. Il nome di questo pretendente misterioso è Samuele, un ragazzo molto tranquillo e riservato che ha colpito Roberta, la quale ha deciso così di portarlo in esterna.

Se son rose fioriranno si potrebbe dire, visto che l’uscita con il nuovo corteggiatore è andata decisamente bene. Tuttavia, Roberta ha dichiarato di essere per il momento ancora in un periodo di valutazione, non escludendo a priori l’ipotesi di far scendere nuovi pretendenti in studio gelando di fatto quelli già presenti.

Una bocciatura o un modo per spronare il parterre maschile? Bisognerà attendere le prossime registrazioni per capire chi ci sarà davvero nel cuore di Roberta. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.