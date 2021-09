Uomini e donne, il ritorno di Stefano Pastore e altre anticipazioni

Nella puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne, Stefano Pastore ha aggiornato pubblico e opinionisti riguardo la conoscenza con Angela, la dama avellinese divenuta popolare durante la scorsa edizione del programma per la sua travagliata storia con Luca Cenerelli.

La donna, riconfermata nel parterre femminile, ha deciso di rimettersi in gioco e, negli ultimi giorni, ha cominciato una frequentazione con Stefano, ritornato nel programma a distanza di due anni dopo la prima apparizione per corteggiare Gemma Galgani. L’uomo però non gode della stima di Gianni Sperti e l’opinionista non ha mancato di farglielo notare, accusando il cavaliere di essere in trasmissione solamente per ottenere notorietà.

Spazio nelle prossime puntate anche a Isabella e alle sue questioni di cuore: alla donna, come abbiamo visto, non mancano di certo i corteggiatori, seppur molti siano già stati mandati a casa proprio dalla dama, definita da Tina molto selettiva. Ed è sempre la Cipollari che si è duramente scontrata con un corteggiatore della Ricci, Filiberto, che ieri ha fatto il suo clamoroso ritorno in studio su invito della padrona di casa.

Riguardo al trono classico, ha fatto molto discutere il comportamento di Maria, la nuova corteggiatrice del tronista Matteo. La ragazza si è contraddistinta per un atteggiamento piuttosto aspro nei confronti delle sue compagne di percorso, lasciando però intendere di essersi trovata bene con Matteo e di voler continuare a frequentarlo.

