La scuola di Amici ha riaperto da poche settimane le proprie porte, e gli allievi di questa ventunesima edizione si sono già resi protagonisti di numerose vicende. Abbiamo visto ad esempio il trionfo di Flaza nella sfida in onda domenica scorsa, l’abbandono – sempre per via di una sfida – del ballerino Mirko (e conseguentemente l’ingresso di Dario) e l’arrivo in classe della cantante Elisabetta.

Leggi anche: Grande Fratello Vip 6, anticipazioni puntata di lunedì 4 ottobre

Stavolta però alcuni allievi della scuola si sono trovati al centro di alcuni provvedimenti disciplinari: stiamo parlando dei ballerini Christian e Mattia e dei cantanti LDA e Luigi. I quattro ragazzi sono stati criticati dai loro compagni di avventura per il fatto di essere poco collaborativi nelle faccende domestiche, ed è proprio per questo motivo che la produzione ha deciso di mettere in sfida loro quattro, con rispettivi avversari nelle categorie. Come andranno a finire queste quattro competizioni?

Lo sapremo sicuramente nella puntata in onda lunedì 11 ottobre alle 14.45 su Canale 5. Sì, perché eccezionalmente il prossimo appuntamento con Amici non sarà di domenica, come annuncia un recentissimo comunicato stampa Mediaset:

La partecipazione della Nazionale Azzurra di calcio alla Finale per il terzo e quarto posto di Nation League – prevista domenica alle ore 15.00 in diretta tv – suggerisce di non costringere il pubblico a dover scegliere tra il match dell’Italia e due programmi molto seguiti come “Amici” e “Verissimo”.

Varia quindi la programmazione pomeridiana di Canale 5 di domenica 10 ottobre 2021. La puntata di “Amici” prevista domenica andrà in onda lunedì 11 ottobre sostituendo eccezionalmente “Uomini e donne”. L’edizione domenicale del programma riprenderà il 17 ottobre. “Verissimo” invece andrà regolarmente in onda sabato 9 per poi riprendere come d’abitudine sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Il pomeriggio di Canale 5 di domenica 10 ottobre varierà quindi programmazione con la successione di tre nuovi episodi delle soap-opera attualmente in palinsesto (‘Beautiful’, ‘Una vita’, ‘Love is in the air’) che saranno seguite dal tv-movie “Inga Lindstrom – Nella tua vita”.

Torniamo alla vita nella scuola: un altro provvedimento disciplinare – certamente meno incisivo rispetto a quello precedente – riguarda il cantante Inder. Quest’ultimo ha ricevuto una critica da parte della propria professoressa di riferimento, ovvero Anna Pettinelli, secondo la quale il proprio allievo, anziché esercitarsi sulle canzoni assegnategli, ha preferito dedicarsi non solo ad altre distrazioni ma soprattutto al cellulare, ed è per questo che la Pettinelli ha deciso di sequestrargli per un tempo indefinito il telefonino.