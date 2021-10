Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 18 ottobre 2021:

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) rinfaccia a Hope (Annika Noelle) di essersi presa Phoebe / Beth senza neanche darle il tempo di metabolizzare la verità, per poi spingere Thomas (Matthew Atkinson) fuori dalla vita di Douglas (Henry Joseph Samiri).

L’aggressività di Steffy Forrester non risparmia nessuno, ma Hope (Annika Noelle) le impedisce di prendere Kelly.

Hope, in pratica, ha deciso che si prenderà cura di Kelly così come Steffy si è presa cura di Beth quando lei non ha potuto.

