Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 1 a sabato 6 novembre 2021: Eric si rende conto che Ridge è ancora molto dubbioso riguardo alle sue prossime nozze con Shauna, così cerca di convincerlo a ripensarci…

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 26 ottobre: QUINN torna alla carica con RIDGE

Quinn Fuller affronta i rimorsi di Shauna, che vuole confessare tutto a Ridge per non basare il loro futuro su un castello di bugie. Quinn cerca di far ragionare l’amica, non sapendo che Katie da dietro a una porta sta origliando il dialogo e sta dunque scoprendo la verità sul matrimonio di Shauna e Ridge a Las Vegas.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Tutto è pronto per il matrimonio tra Shauna e Ridge. Quinn è più forte dei dubbi di Eric e di Carter su questa cerimonia.

Giungono gli invitati al matrimonio di Ridge e Shauna, ma – dopo una lunga discussione con Donna – arriva anche Brooke che intende impedire il matrimonio.

Katie parla a Ridge del colloquio in videochiamata tra Quinn e Shauna, riferendogli di aver assistito alla confessione delle due donne su come quella notte a Las Vegas loro lo abbiano in qualche modo preso in giro. In un primo momento sembra che Ridge nonostante tutto intenda portare a termine le nozze con Shauna e che la storia con Brooke sia finita. Quinn lo dice soddisfatta a Brooke, che a quel punto tenta di fermare la cerimonia.

Nessuno sa che Katie ha parlato a Ridge della manipolazione di Quinn e Shauna. Lo stilista ha intanto ricevuto una telefonata da Shauna in cui lei gli rivela tutto, gli chiede scusa e gli confessa il suo amore, ma lui le dice addio. Donna e Hope sono preoccupate per Brooke, ma alla fine Ridge fa trovare una distesa di petali di rosa a Brooke e le dice di amare solo lei. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.