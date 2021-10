Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 11 a sabato 16 ottobre 2021: Liam trova il tubetto contenente gli antidolorifici e Steffy, scoperta, scoppia a piangere.

Liam ormai ha le prove dei suoi sospetti e la stessa Steffy ammette di continuare a prendere gli oppiacei per lenire i dolori dovuti all’incidente. I due hanno una lite furiosa che sfocia nella decisione di Liam di prendere con sé Kelly.

Thomas convince Hope che è colpa di Liam se Steffy non riesce ad andare avanti con la sua vita perché lui non permette a nessun uomo di avvicinarsi alla sorella.

Liam, che sta per portare via Kelly da casa di Steffy, cerca di far ragionare quest’ultima, che è fuori di sé. Steffy infatti non sente ragioni, urla e piange negando di essere ormai dipendente dagli oppiacei.

Brooke e Hope stanno serenamente chiacchierando della bellezza della famiglia allargata, quando irrompe Liam e racconta l’accaduto.

Thomas sorprende Steffy mentre sta disperatamente cercando le chiavi della macchina per raggiungere la figlia, che Liam ha appena portato con sé contro la sua volontà. Steffy racconta a Thomas la sua versione dell’accaduto, cioè che Liam l’ha trovata addormentata e che con questa scusa le ha portato via Kelly.

Steffy rivuole sua figlia, ma Liam, Brooke e Hope insistono perché Kelly resti con loro fino a quando Steffy non sarà guarita e non smetterà di assumere gli antidolorifici per i quali ha sviluppato una dipendenza.

Steffy, accusata di essere dipendente dagli oppiacei, grida con dolore di non essere una drogata. Intanto Thomas e Ridge, a casa di Steffy, cercano di capire cosa sia successo.

Brooke non risponde al telefono e Ridge esce per cercare Steffy. Hope è categorica: fino a quando Steffy non sarà guarita, non riavrà sua figlia!

Steffy ha un grave problema di dipendenza da farmaci, ma vuole assolutamente che sua figlia torni a casa con lei. Hope, Liam e Brooke continuano ad opporsi, non ritenendola in grado di prendersi cura della bambina.

