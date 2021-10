Dopo un anno di serenità, a Beautiful il matrimonio di Ridge e Brooke Forrester potrebbe tornare ad affrontare una burrasca, stavolta a causa di Deacon Sharpe.

Lo stilista sarà inoltre impegnato sul versante Sheila Carter, ma proprio dalla moglie potrebbero arrivare i veri problemi. Nelle prossime puntate americane, infatti, Hope Spencer sarà sempre più decisa ad accogliere il padre nella propria vita, convinta che l’uomo si sia riscattato dagli errori passati e, pagato il debito con la giustizia, possa essere veramente pronto a costruire un rapporto solido con lei.

Le posizioni di Liam e Ridge resteranno contrarie, mentre già nei prossimi episodi statunitensi Brooke inizierà ad ammorbidirsi. La Logan riuscirà a comprendere il desiderio della figlia di riavere il padre accanto, stavolta in modo più duraturo e profondo. Dunque, se dapprima si era fortemente opposta, Brooke proverà ad essere di sostegno.

In fondo la sua stessa storia con Deacon è costellata da alti e bassi: dopo la passione che, a sorpresa, li colse quando lui era ancora sposato a Bridget, Brooke decise una volta nata Hope di troncare ogni contatto con l’uomo, che la rincorse fino a Portofino, confuso dall’improvvisa distanza che Brooke voleva mettere tra loro dopo un anno trascorso a dichiararsi reciproco amore.

La storyline, scandalosa e bollente vista la chimica tra gli interpreti nelle numerose scene di passione, resta uno dei capisaldi di Beautiful e non si stupì nessuno quando, anni dopo, si provò a fare il bis. Ricordate? Brooke cadde in una rapida dipendenza dall’alcol, motivata dalla solitudine per essere stata respinta da Ridge (innamorato della giovane Caroline Spencer) e da Bill, che aveva risposato Katie per la seconda volta.

Pochi mesi dopo l’editore sarebbe tornato a guardare in direzione di Brooke, ma quella parentesi di abbandono costò alla Logan la propria sobrietà. Fu proprio Deacon ad aiutarla ad avviare un percorso di disintossicazione, il che riaccese una certa vicinanza fino ad un bacio.

La allora compagna di Deacon, Quinn, non la prese affatto bene e affrontò la rivale con tanto di violento schiaffo. Volendo impedire a Deacon di legarsi ad una donna che riteneva pericolosa, Brooke arrivò ad interrompere le loro nozze, reclutando proprio l’aiuto di Hope: allora la ragazza viveva in Italia e, sventolando un tablet, Brooke la mise in video chiamata con Deacon. Quest’ultimo non ascoltò i loro avvertimenti e sposò Quinn, in un matrimonio che si rivelò presto disastroso. Da quella vicenda in poi, Brooke e Deacon tornarono ad allontanarsi. Che possa ora esserci un terzo tentativo?

Per il momento le anticipazioni tacciono, ma Sean Kanan, l’interprete dell’ex barista di Las Vegas, ha recentemente avvisato che molto presto ci saranno dei flashback che riguarderanno proprio Brooke e Deacon.

Già in passato, Deacon provocò una rottura tra Ridge e Brooke: furono proprio alcuni messaggi tra la Logan e il padre di sua figlia a spingere lo stilista a troncare con la donna poco dopo una delle loro nozze. Fu la “scusa” narrativa che gli autori scelsero per allontanare Ridge quando il suo storico interprete, Ronn Moss, decise di interrompere il proprio percorso a Beautiful. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

