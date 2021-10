Come già accennatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, rischia di formarsi un’inedita alleanza tra Deacon Sharpe e Sheila Carter, entrambi tornati a Los Angeles: incrociatisi a Il Giardino, i due hanno avuto modo di conoscersi di persona per la prima volta. Per essendo stati nella soap anche negli stessi periodi, Deacon e Sheila non hanno mai interagito di persona, ma, ovviamente, si conoscono per fama e così si sono immediatamente riconosciuti. Anche perché, come ricordato nei loro primi scambi, Deacon è finito in prigione per aver attentato alla vita di Quinn Forrester, reato che, in un primo momento, venne imputato a Sheila che finì in stato di fermo.

Deacon è stato rimesso in libertà per un provvedimento atto a contrastare il sovraffollamento delle carceri e, presentatosi alla porta di Hope Spencer, ha rivelato di essere da tempo in contatto epistolare con la ragazza. La giovane Logan, data la scarcerazione improvvisa di Deacon, non ha avuto modo di annunciare con preavviso ai propri familiari la visita del genitore. E, ovviamente, la cosa non è andata a genio a nessuno: né al marito Liam, né a Brooke e Ridge.

La madre e il patrigno di Hope hanno pure offerto del denaro a Deacon per allontanarsi, certi che voglia solo raggirare la figlia. Nonostante le richieste di Brooke, però, Hope resterà decisa a voler ricostruire il rapporto con Deacon, con cui ha avuto pochi contatti durante la sua vita, ma che pensa possa davvero essere cambiato dopo l’esperienza in carcere degli ultimi anni. Deacon arriverà anche ad introdursi di nascosto alla Forrester Creations pur di vederla: Hope riterrà che comportamenti del genere rischieranno di alimentare le tensioni con la famiglia, ma allo stesso tempo sarà toccata dall’interesse del padre nei suoi confronti.

Deacon e Sheila, dunque, si renderanno conto di avere molto in comune: entrambi hanno dei figli che non hanno potuto crescere, ma con i quali poter ripartire da zero, come persone diverse e riscattate dai rispettivi trascorsi. Peralrto, entrambi anche nonni, con piccoli nipoti da amare…

Tuttavia, Sheila e Deacon si devono scontrare con lo stesso problema: i Forrester! La potente famiglia è decisa a tenerli alla larga, separandoli dalla loro discendenza, un qualcosa che entrambi non vogliono accettare perché si sentono derubati dalla perseveranza del clan della moda nell’odiarli. Sheila potrebbe presto ideare un nuovo piano che preveda l’assistenza di Deacon? E quest’ultimo potrebbe poi pentirsi di un’alleanza con una donna così pericolosa? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

