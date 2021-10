Beautiful, anticipazioni americane: dopo tanti anni, TAYLOR cambierà volto!

Negli Stati Uniti, l’assenza di Taylor Hayes in Beautiful sta per terminare: la psichiatra, infatti, dopo che ne è stata in mille modi giustificata l’assenza in importanti occasioni, sta finalmente per tornare in scena nelle puntate americane della soap.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 27 ottobre: Shauna vuole dire la verità a Ridge ma…

Ad interpretarla, tuttavia, non sarà più Hunter Tylo che, dal 1990 al 2019, ha prestato il volto ad un personaggio diventato da subito uno dei pilastri della narrazione. Pare che la produzione abbia provato a convincere la storica interprete a tornare, senza tuttavia riuscirci.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per questo si è optato per un recast e la scelta è ricaduta su Krista Allen. Dopo aver debuttato anche lei in una soap opera, ricoprendo il ruolo di Billie Reed in Days Of Our Lives tra il 1996 e il 1999, la Allen è diventata un volto popolare del piccolo schermo, partecipando a produzioni quali Baywatch Hawaii, A Proposito Di Brian, Significant Mother, Due Uomini e Mezzo e altre. Più recentemente, oltre a film per la tv, l’attrice ha partecipato ad un episodio del telefilm 9-1-1.

Krista Allen, negli USA, inizierà a girare il prossimo 28 ottobre per comparire in video a partire dal 10 dicembre (ma in Italia bisognerà aspettare più di un anno per vederla). Le prime scene di Taylor la vedranno interagire con la figlia Steffy e l’ex marito Ridge Forrester. La psichiatra avrà nuove storie o tornerà sempre innamorata dello stilista?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.