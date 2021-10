Il personaggio che ritornerà nelle puntate americane di Beautiful è Deacon Sharpe!

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 6 ottobre: STEFFY e FINN si baciano!

Il colpo di scena andrà in onda negli Stati Uniti il 7 ottobre ma, come accaduto per la recente ricomparsa sulla scena di Sheila Carter, anche in questo caso si è giocato in anticipo tramite la stampa. Infatti è Soap Opera Digest a dare in anticipo la news, rivelando che la visita di Deacon a Los Angeles creerà qualche incomprensione tra Liam e Hope Spencer!

Il ragazzo, infatti, non sarà felice di apprendere che la moglie ha ripreso da tempo i contatti con il padre biologico, fin dal periodo in cui pensava che la loro bambina, Beth, fosse nata morta.

Insomma, la coppia si ritroverà a vivere la stessa problematica di Finn e Steffy Finnegan: uno dei due sogna di costruire un rapporto con un genitore naturale dall’ingombrante passato criminoso, contro il parere del compagno. Le strade delle due diverse situazioni sono destinate, a breve, ad incrociarsi?

Beautiful, anticipazioni USA: è DEACON il personaggio che torna!

Ad interpretare l’ex marito di Bridget Forrester sarà sempre Sean Kanan, che ne ha prestato il volto fin dalla sua introduzione a Beautiful, nel lontano 2000. Dopo l’uscita di scena nel 2004, l’attore tra il 2009 e il 2012 ha impersonato il ruolo di Deacon anche nella soap Febbre D’Amore, prima di tornare (proprio nel 2012) di nuovo a Beautiful per le vicende ambientate in Puglia.

In seguito Deacon è tornato in pianta stabile nel mondo dei Forrester fino al 2017, quando è stato arrestato per aver attentato alla vita di Quinn Forrester, sua ex moglie, come tentativo di vendicarsi del suo tentativo di farlo fuori gettandolo da una scogliera. Le accuse dell’uomo, all’epoca, non vennero prese in considerazione da Eric e Ridge Forrester, propensi a credere alla versione della designer, che liquidò quella storia come una bugia di Sharpe.

Pare che Deacon finirà per intrecciare una sorta di alleanza con Sheila, la quale apprenderà proprio da lui informazioni importanti per un piano finalizzato a separare suo figlio Finn e l’odiata Steffy!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Deacon e la Carter, dunque, interagiranno per la prima volta sulla scena, sebbene anni fa – a Febbre D’Amore – Deacon fu costretto ad essere complice di alcuni crimini commessi dalla sedicente sorella di Sheila, Sarah Smythe, che aveva minacciato la vita di suo figlio, “il piccolo Eric”. Presumibilmente, a Beautiful non ne sentiremo parlare affatto…

Oltre a Beautiful e Febbre D’Amore, Sean Kanan ha recitato in altre soap opera, interpretando ruoli diversi da quello di Deacon: General Hospital, Sunset Beach e The Bay. L’ultimo anno, tra l’altro, lo ha visto trionfare ai Daytime Emmy con la sua web serie “Studio City”, di cui è produttore (nonché uno dei principali interpreti). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.