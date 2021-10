Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Thomas Forrester ha adocchiato un nuovo papabile interesse amoroso: Paris Buckingham. Negli episodi italiani della soap, la sorella di Zoe arriverà nelle prossime settimane ma intanto, negli USA, è parte integrante delle vicende da circa un anno. Ed è “fantastica”, questo almeno è il messaggio che gli autori cercano quotidianamente di trasmettere nei dialoghi di tutti i personaggi che si dilungano in innumerevoli complimenti indirizzati alla giovane Buckingham.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 8 ottobre: Steffy nasconde a Finn le pillole di Vinny

Insomma, ricordate i mesi passati a sentir dire quanto Flo Logan fosse bella, brava, buona, generosa ed altre infinite qualità? Ebbene, quello è niente rispetto alla spinta che si vuole dare al pubblico nei confronti di questa new entry.

Beautiful, anticipazioni e trame USA: tutti pazzi per PARIS BUCKINGHAM

Zende Dominguez ne è cotto, al punto di aver rinnegato qualsiasi sentimento nei confronti di Zoe, mentre Finn e Steffy l’hanno ospitata per qualche mese, trattandola come una moderna Mary Poppins al quadrato: babysitter ufficiosa ma perfetta per Kelly e Hayes e coinquilina ineccepibile, al punto da essere affranti quando Paris ha dato loro la notizia di volersi trasferire.

La decisione è maturata quando, in seguito ad alcune fantasie ad occhi aperti, Paris ha preso coscienza di essersi presa una cotta proprio per Finn. Riuscirà a lasciarselo alle spalle? Probabilmente sì, dato che si è aggiunto un nuovo spasimante: Thomas!

Il ragazzo, nonostante pochi episodi fa sia stato mostrato intento a sognare Hope, sembra infatti deciso a voltare pagina, rendendosi conto che la felicità della donna che ama è accanto a Liam. In circa mezzo episodio, Thomas ha ceduto al “canto da sirena”di Paris, esibitasi allo stadio dei Dodger nell’esecuzione dell’inno, come sorpresa durante un appuntamento speciale con Zende. Quest’ultimo e Thomas, tra l’altro, hanno finito per prendere consigli tecnici da Paris, che ha così migliorato i loro ultimi lavori per Hope for The Future. La Buckingham, infatti, sebbene fosse arrivata sulla scena definendosi non interessata alla moda (al contrario di Zoe), ha finito in poche puntate per essere assunta alla Forrester Creations, come dirigente della loro Fondazione.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ebbene, a quanto pare la ragazza è in realtà espertissima del settore, al punto di correggere i lavori di due stilisti che lavorano da anni alla Forrester. Hope e Steffy, le queli sperano che Thomas possa presto trovare un nuovo amore, sono anche loro delle fan di Paris, definita una vera fortuna per l’azienda e per tutti loro.

Insomma, gli omaggi a Paris monopolizzano i dialoghi e guai se qualche telespettatore non si innamora di lei dopo questa insistenza degli autori. Ma, complimenti teorici a parte, nei fatti cosa accadrà alla vicenda che ha al centro la giovane? Per il momento sembra che si sia deciso di abbandonare il suo inserimento nella vicenda di Steffy e Finn, archiviando in fretta e furia il suo altrettanto improvviso legame con la coppia. Si proseguirà verso un triangolo con Zende e Thomas?

Parrebbe di sì: dopo mesi di frequentazione, la Buckingham farà l’amore con il figlio di Kristen Forrester, ma… andrà a vivere con Thomas Forrester! In perenne ricerca di un posto dove stare (evidentemente gli stipendi dirigenziali alla Forrester sono bassi per il tenore di vita a Los Angeles), Paris riceverà un’offerta inaspettata da parte di Thomas.

Beautiful, trame americane: THOMAS, il suo amore per Paris sarà “sano”?

L’istantaneo interesse di quest’ultimo per Paris sarà sano o mostrerà tendenze ossessive come con Caroline e Hope? Gli autori useranno di nuovo il figlio di Ridge come “cattivo della situazione”, in questo caso per accendere la (non troppo esaltante) love story tra Paris e Zende? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.