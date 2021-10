Stando al comunicato ufficiale di qualche settimana fa, nelle puntate americane di Beautiful di quest’autunno Thomas Forrester dovrebbe avere un nuovo interesse amoroso, visto che il ragazzo è deciso a lasciarsi alle spalle l’amore per la sorellastra Hope Spencer. In assenza di “casting news”, si deve supporre che la donna che attirerà la sua attenzione sia già presente sulla scena.

Lo spoiler potrebbe incrociarsi dunque con quello che sostiene che la sorella di Zoe, Paris Buckingham, farà girare la testa a più di un uomo (oltre al suo attuale ragazzo, Zende Dominguez). La giovane, in realtà, sembra essersi presa una cotta per Finn e per questo è arrivata alla decisione di lasciare casa di Steffy, dove è stata ospite della sua “boss” e del marito per pochi mesi.

Beautiful, anticipazioni USA: ora THOMAS vuole la felicità di HOPE

Le anticipazioni americane aggiungono che Paris otterrà un’inaspettata proposta per una nuova sistemazione abitativa: poiché lei aveva rifiutato l’invito alla convivenza da parte di Zende, di cosa si tratterà stavolta? Ma davvero “l’altra Buckingham” sarà un nuovo papabile interesse amoroso di Thomas? Ma, soprattutto, lo stilista ne avrà effettivamente uno?

Le sue più recenti apparizioni sulla scena, infatti, vedono il figlio di Ridge nel solito schema che lo vede continuare ad amare (senza nasconderlo) Hope, sostenendo tuttavia che stavolta il sentimento è sano e non più ossessivo, al punto che è più che contento di vederla al fianco di Liam, visto che è ciò che la rende felice. Thomas aveva tra l’altro dato dimostrazione di tutto questo, giocando un ruolo fondamentale nello scagionare il giovane Spencer dalle accuse di omicidio per la morte del suo migliore amico Vincent Walker (che invece si tolse la vita).

Beautiful, trame americane: chi ritornerà nella soap?

L’attuale situazione sembra andare bene a tutti: Hope lavora con Thomas e con lui sembra aver stretto una forte amicizia, mentre il piccolo Douglas continua a vivere a tempo pieno con la Logan e con Liam, contento che Thomas abbia come “missione di vita” il rendere felice Hope. Ma visto che che quest’ultima non ricambierà mai tale sentimento unilaterale, Thomas è destinato ad accontentarsi di tutto ciò per sempre? Il suo attaccamento per Hope, tra l’altro, farà nutrire a Steffy qualche preoccupazione: Thomas riuscirà a convincere anche la sorella che i suoi problemi appartengono ormai al passato?

Infine, in molti ipotizzano che il personaggio di prossimo ritorno nella soap, che dovrebbe innescare una nuova storyline per Liam e Hope, possa essere una Caroline Spencer in realtà viva e vegeta e pronta, magari, a reclamare Douglas. Secondo questa teoria, Caroline potrebbe magari riavvicinarsi a Thomas, sebbene gli ultimi loro due o tre tentativi di fare coppia siano falliti prima ancora di cominciare, come aveva raccontato lo stesso stilista dopo la precoce morte della giovane.

Nuovi dettagli sull’identità di questo ritorno, tuttavia, sembrerebbero sfatare l’ipotesi Caroline, visto che gli spoiler recitano: “Un nefasto personaggio tornerà per causare caos tra i Forrester ed i Logan“. Una descrizione, insomma, che poco si conviene alla defunta stilista. Tra l’altro la sua interprete Linsey Godfrey, da qualche mese uscita di scena dalla soap opera Days Of Our Lives, dovrebbe partecipare ad un futuro evento per i fan di questo show, dove il suo personaggio – abbandonato su un’isola deserta – sembrerebbe in odore di ritorno. Insomma, tutto questo ad oggi assottiglia le chance di rivedere Caroline in Beautiful.

Tornando alla vita sentimentale di Thomas, l’attore Matthew Atkinson (che lo interpreta dal 2019) è stato protagonista di un incontro con i fan nel canale YouTube ufficiale della soap: Matthew ha dato l’impressione che il suo alter ego non abbia nuovi amori nell’immediato futuro, esprimendo il parere che sarebbe bello rivederlo con Sally Spectra, la donna che più di tutte vede adatta per Thomas. Ricordiamo che Sally (sempre interpreta da Courtney Hope) è al momento tra i protagonisti della soap cugina di Beautiful, Febbre D’Amore, rendendola praticamente inaccessibile per un ritorno di fiamma con Thomas.

Alla luce di tutti questi risvolti, la domanda è lecita: un nuovo amore per Thomas arriverà oppure no? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!