Come probabilmente già sapete, la concomitanza con un importante evento calcistico ha portato Mediaset a rinunciare per una domenica al classico appuntamento con Amici di Maria De Filippi e Verissimo, che il 10 ottobre – appunto – non andranno in onda (troveremo Amici lunedì 11 ottobre, al posto di Uomini e donne).

Ciò vuol dire che, eccezionalmente, le soap opera e le telenovele di Canale 5 saranno programmate anche domenica 10, con i seguenti orari: Beautiful alle 14.00, Una vita alle 14.20 e Love is in the air alle 16.00.

Terminato il trittico di soap, vedremo alle 16.30 il film tedesco del 2015 Inga Lindstrom – Nella tua vita, di cui vi anticipiamo la trama:

Dopo aver scoperto il tradimento del marito, Elisa decide di trasferirsi a Stoccolma per aiutare un amico malato a gestire un ristorante e trova una soluzione vantaggiosa per l’alloggio scambiando la sua casa in un paesino sul mare con quella di Markus, vedovo di recente. Tra i due nasce un rapporto telefonico che diventa presto una simpatia, mentre Elisa si getta a capofitto nell’impresa di riqualificare il ristorante, nonostante l’iniziale diffidenza del cuoco e della cameriera.

Come già detto, questa modifica ai palinsesti riguarda solo il 10 ottobre: da domenica 17, tutto tornerà come prima con Amici e Verissimo protagonisti del pomeriggio di festa di Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.