Anticipazioni e trama seconda puntata della fiction Cuori, in onda domenica 24 ottobre 2021 in prima serata su Rai 1:

Leggi anche: CUORI, fiction Rai 1: Tv Soap intervista CAROLA STAGNARO (suor Fiorenza)

Padri e figli: All’ospedale Le Molinette viene attesa ardentemente la visita del Vescovo, che potrebbe sbloccare con il suo assenso importanti fondi per i trapianti di cuore. Non deve esserci alcun problema, ma l’imprevisto è in agguato: giunge in ospedale una giovane paziente, Rosa, destinata a portare tensione tra Alberto, intenzionato a operarla, e Delia che invece non vuol saperne.

Inutili bugie: Le condizioni della paziente Rosa sembrano più stabili, ma in realtà la donna non è fuori pericolo. Mosca concede a Delia due giorni per trovare una soluzione, altrimenti ci penserà lui. A un certo punto Rosa però scompare e inizia una lotta contro il tempo per ritrovarla, visto che le sue condizioni potrebbero peggiorare in fretta…