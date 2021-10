Dopo il successo della serie francese Morgane Detective Geniale, Rai 1 punta sulla commedia sentimentale con due nuovi film della serie antologica Purché finisca bene, giunta ormai alla sua quinta stagione. Il primo dei due film, intitolato Digitare il codice segreto, va in onda martedì 12 ottobre in prima serata su Rai 1 e vede protagonista Neri Marcorè (si tratta del suo quarto film del ciclo) affiancato da Valeria Bilello, Paola Minaccioni e Gabriele Cirilli.

La trama ruota attorno alla vita del brillante psicanalista Alberico Ferretti (Marcorè), arrivato alla gloria grazie al successo del suo libro “Digitare il codice segreto”, in cui consiglia di curare le patologie con amore e generosità. Tra le pagine del best seller c’è anche il metodo per guarire dall’avarizia, ma il paradosso è che Ferretti è segretamente un uomo molto tirchio e così – per non compromettere la sua ascesa nel mondo dell’editoria – dovrà fare l’impossibile per celare agli altri la sua vera natura.

Tuttavia, le cose cominciano a prendere una piega diversa quando il nostro protagonista incontra Beatrice (Valeria Bilello), una donna in attesa di separazione dal marito Nanni (un uomo con dipendenza dal gioco d’azzardo), la quale deve dividersi tra suo figlio Andrea e un ristorante da portare avanti.

All’inizio, Alberico non si rende conto di quello che prova per la donna; sarà il suo ufficio stampa nonché ex paziente Guido (Gabriele Cirilli) a fargli capire che si è innamorato, mettendolo anche in guardia sul fatto che quel sentimento potrebbe distruggere tutto ciò che a fatica ha costruito fino a quel momento. Spaventato all’idea di perdere successo e gloria, Alberico – malgrado ciò che prova per Beatrice – contatta Nanni per aiutarlo a riconquistare la moglie, ma quel piano si rivelerà ben presto dannoso proprio per lui…

Sceneggiato da Diego De Silva e Vanessa Picciarelli e diretto da Fabrizio Costa, Digitare codice segreto mantiene intatto lo stile della commedia romantica in perfetto stile del ciclo Purché finisca bene puntando sul collaudatissimo mix vincente dei buoni sentimenti e della leggerezza. Il film è una produzione Pepito Produzioni, in collaborazione con Rai Fiction.

