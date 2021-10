Stasera (6 ottobre 2021) su Canale 5 va in onda La Signora dello zoo di Varsavia, il commovente adattamento cinematografico del 2017 dell’omonimo romanzo di Diane Ackerman che narra la vera storia di una coppia di coniugi che durante la Seconda Guerra Mondiale ha contribuito a salvare centinaia di ebrei dall’orrore nazista.

Anni Trenta. Antonina Zabinski (Jessica Chastain) e suo marito, Jan (Johan Heldenbergh), gestiscono un meraviglioso zoo popolato di molte specie animali rare ed esotiche. Ma quando l’invasione nazista invade la Polonia, devastando la città di Varsavia (e con essa il suo antico zoo uccidendo molti animali), la coppia – che riesce miracolosamente a sopravvivere ai bombardamenti aerei – farà di tutto per mettere in salvo gli animali ancora in vita.

Quando diventa chiaro che molti ebrei sono minacciati da un terribile destino, i due faranno l’impossibile per salvare la vita a circa 300 innocenti dal ghetto, nascondendoli nella loro villa e nello zoo. E mentre Jan è attivo nella resistenza polacca, la coraggiosa Antonina provvederà da sola a nutrire e a tenere al sicuro la sua insolita e grande famiglia.

Fin qui la trama. Vediamo ora alcune informazioni che riguardano il film in onda in prima serata su Canale 5. L’attrice Jessica Chastain è stata due volte candidata all’Oscar per il ruolo di Antonina, eroica moglie e madre diventata simbolo di coraggio per centinaia di persone durante la seconda guerra mondiale.

Il libro di Diane Ackerman, pubblicato nel 2007 e da cui è tratto il film, è a sua volta basato sui diari inediti di Antonina Żabińska e Jan Żabiński, l’eroica coppia polacca che – sopravvissuta alla guerra – nel 1949 riaprì lo zoo di Varsavia, oggi considerato uno dei più antichi al mondo.

Il film – uscito nei cinema nel 2017 – è ambientato a Varsavia, ma le riprese (nel 2015) si sono svolte a Praga.

La Signora dello zoo di Varsavia è un'emozionante e complessa storia di coraggio e di umanità che vale la pena raccontare. La trama è di grande impatto emotivo e vanta una serie di elementi ben allineati che offrono una lezione di vita importante, che fa riflettere e che ci porta a ricordare la pagina più nera della storia dell'umanità.