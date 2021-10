Ascolti record per Fino all’ultimo battito, la fiction di Rai 1 con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero, coprodotta da Rai Fiction e Eliseo Entertainment per la regia di Cinzia TH Torrini, si è conclusa giovedì 28 ottobre 2021 davanti a una platea di ben 4.613.000 spettatori e il 22.6% di share, numeri decisamente importanti cresciuti puntata dopo puntata e che rafforzano l’ipotesi di una seconda stagione della serie.

Ad aprire un varco di speranza sulla continuazione della storia del Dott. Mancini ci pensa lo sceneggiatore Andrea Valagussa, il quale sui social, in risposta ad una delle tante domande dei fan (desiderosi di sapere se la serie tornerà con nuove puntate), ha postato una foto di Diego e Rosa (Marco Bocci e Bianca Guaccero) seguita da un commento che non lascia molti dubbi: “E se ci rivedessimo tra un anno? Attenti a quei due“.

Nelle scorse settimane proprio la conduttrice di Detto Fatto, intervistata da Nuovo Tv, si era infatti lasciata scappare una frase che già aveva già lasciato intendere che il finale non sarebbe stato del tutto conclusivo: “La serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le puntate della seconda stagione”.

Va detto anche che Fino all’ultimo battito ha anche vinto tutte e sei le serate, registrando complessivamente una media superiore ai quattro milioni e il 20% di share%. Da quello che apprendiamo, anche la nuova sceneggiatura sarebbe già in fase di scrittura e il cast sarebbe pronto a tornare sul set per registrare nuove puntate.

