Anticipazioni quinta puntata della fiction Fino all’ultimo battito, in onda su Rai 1 giovedì 21 ottobre 2021 in prima serata:

Leggi anche: DOS VIDAS, una nuova telenovela spagnola nel futuro di Canale 5

Trama fiction di Rai 1 Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, cosa succede nella quinta puntata del 21 ottobre:

Gli uomini di Cosimo prelevano Diego proprio quando Elena lo aspetta nella chiesa dove devono sposarsi.

Cosimo, molto arrabbiato, colpisce violentemente Diego ma poi si sente male. Diego potrebbe approfittare della situazione, eppure salva Cosimo un’altra volta.

L’operazione a Vanessa è riuscita, ma diventa un problema la sua gratitudine nei confronti di Diego.

Il clan chiede l’aiuto di Diego per sottrarre un macchinario dall’ospedale (necessario per mettere in piedi una sala operatoria di fortuna per il boss). Lui è costretto a obbedire.

Per Diego ed Elena sembra finalmente giunto il giorno delle tanto desiderate nozze. Ma una telefonata interrompe la celebrazione mentre i due vanno all’altare…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)