Questa sera, 18 ottobre, andrà in onda su Canale 5 un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in qualità di commentatrici. Negli ultimi giorni, è sembrata affievolirsi la passione tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che, dopo una settimana di coccole e carezze, si sono allontanati a causa delle remore di Miriana sul futuro fuori del loro rapporto, ciò a causa dell’ampio differenza di età che li separa.

Prove tecniche di relazione per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: l’ex compagno di Soleil Sorge è tornato alla carica nei confronti delle ventenne, arrivando perfino a lasciare in diretta Greta Giulia Mastroianni, la sua attuale fidanzata a cui qualche settimana prima aveva giurato amore eterno. Un gesto estremo che non è passato inosservato ai vipponi della casa, i quali non hanno apprezzato affatto il comportamento dell’Antinolfi.

Spazio anche alle immancabili sorprese, che questa sera vedranno al centro della scena Aldo Montano e Katia Ricciarelli. Per l’ex schermidore e la cantante lirica sarà il momento di ricongiungersi alle persone che più di tutte hanno segnato in positivo la loro vita e che adesso avranno la possibilità di riabbracciare, benché solamente per qualche minuto.

La puntata terminerà con la proclamazione del verdetto del televoto, che in questi giorni ha visto sfidarsi Soleil, Sophie, Miriana e Raffaella. Il concorrente più votato dal pubblico sarà immune fino a venerdì e avrà il compito di scegliere chi tra i tre sconfitti dovrà tornare i nomination. Appuntamento dunque alle 21.45 di oggi per una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello.

