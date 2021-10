Sono stati giorni frizzanti per i concorrenti del Grande Fratello Vip, che questa sera ritroveremo in prima serata su Canale 5 per la settima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Quella odierna si preannuncia una serata scoppiettante, visti i numerosi temi che saranno trattati nella lunga diretta.

Leggi anche: AMICI 21, anticipazioni puntata di domenica 3 ottobre

Continua a far parlare di sé Soleil Sorge, che – dopo essere stata tacciata di razzismo per una frase infelice pronunciata durante un litigio – si è ritrovata emarginata dal gruppo a causa del suo atteggiamento, che l’ha resa ostile a buona parte dei concorrenti (i quali hanno ridotto al minimo le interazioni con la donna).

Durante la puntata ci sarà spazio anche alla drammatica storia di Ainett Stephens, che dietro al suo sorriso e al buonumore nasconde un drammatico passato fatto di violenza e lutti. La showgirl è stata sempre molto riservata sulla sua vita privata, benché più di una volta abbia lasciato intendere di aver attraversato numerosi momenti di difficoltà. Chi invece ha dimostrato di non avere alcun segreto all’interno della casa è il simpaticissimo Giucas Casella, che negli scorsi giorni ha fatto clamorosamente coming out di fronte a degli increduli vipponi. Giucas sarà quest’oggi al centro dell’attenzione per le sue recenti dichiarazioni senza dubbio inaspettate.

La puntata proseguirà poi con il resoconto della love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che, dopo un’iniziale luna di miele, rischia di naufragare a causa della mancanza di trasporto da parte dell’ex nuotatore; quest’ultimo in confessionale ha sottolineato di voler vivere questa relazione senza bruciare i tempi.

Infine è atteso il verdetto del televoto su chi tra Nicola, Samy, Amedeo e Davide sia il preferito del pubblico. Il più votato, oltre ad acquisire l’immunità, avrà l’opportunità di mandare in nomination uno dei tre sfidanti perdenti. Appuntamento dunque alle 21.45 su Canale 5 per un nuovo imperdibile appuntamento con il GF Vip 6.