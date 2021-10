Anticipazioni e trama sesta ed ultima puntata della fiction I bastardi di Pizzofalcone 3, in onda in prima serata lunedì 25 ottobre 2021 su Rai 1.

I bastardi di Pizzofalcone 3: trama episodio intitolato “Verità”, in onda il 25 ottobre

In mare viene ritrovato il cadavere di un uomo eliminato attraverso una serie di colpi violenti. Ciò sembrerebbe “roba di tutti i giorni” per i Bastardi, ma non sarà così…

L’ispettore Lojacono identifica l’uomo che è stato ucciso e scopre pure che la sua dipartita ha qualcosa a che fare con l’attentato al ristorante.

Con questa scoperta, inizia un giallo che ci condurrà a verità devastanti e al finale di stagione!

