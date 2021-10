Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: Gloria in ospedale, Tina dice la verità a Vittorio

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di venerdì 22 ottobre 2021:

L’esibizione canora al Circolo costa a Tina (Neva Leoni) un grande dolore: la sua gola infiammata non le consentirà di partecipare al film e oltre a questo dovrà operarsi.

Armando (Pietro Genuardi) ritrova Gloria (Lara Komar), finita in ospedale per uno scippo. La donna vuole andare via da Milano ma il capo magazziniere ha ancora l’ultima carta da farle giocare.

Flora (Lucrezia Massari) presenta finalmente la nuova collezione grazie all’aiuto di Maria (Chiara Russo) e Agnese (Antonella Attili).

Vittorio (Alessandro Tersigni), informato del problema alla voce di Tina, prova a cercarla in città e la trova vagando per strada come un’anima in pena; la giovane confessa a Vittorio la fine del suo matrimonio.

