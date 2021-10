Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di venerdì 29 ottobre 2021:

Paola (Elisa Cheli) è ricoverata in ospedale e le sue amiche sono preoccupate; Dora (Maria Vittoria Cozzella) ritorna al Paradiso delle Signore portando infine delle buone notizie sulla salute della loro collega.

Tina (Neva Leoni) consegna il demo a Vittorio (Alessandro Tersigni), ma il direttore non sa che la voce su quel nastro è quella di Anna (Giulia Vecchio) e per questo la giovane cantante si sente estremamente in colpa per aver mentito.

Giuseppe (Nicola Rignanese) riceve notizie dalla Germania: Petra insiste e minaccia l’Amato se non provvederà al futuro del figlio avuto fuori il matrimonio.

Ezio (Massimo Poggio) viene a sapere della tempestività di Gloria (Lara Komar) nel soccorrere Paola; questo evento lo porta a riflettere e così l’uomo chiede alla capocommessa un nuovo incontro.

