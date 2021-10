Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 4 ottobre: Gloria cerca conforto in Armando…

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di lunedì 4 ottobre 2021:

Vittorio (Alessandro Tersigni) comprende tutti i possibili rischi che la presenza di Flora (Lucrezia Massari) come nuova stilista potrebbe portare al Paradiso.

Adelaide (Vanessa Gravina) intanto vuole conoscere a tutti i costi il contenuto della lettera che Achille (Roberto Alpi) ha lasciato a Flora.

Gloria (Lara Komar) è pervasa dall’ansia: la presenza del suo ex marito a Milano e le probabilità di incontrarlo al Paradiso sono alte e per questo motivo cerca un conforto in Armando (Pietro Genuardi), suo confidente.

Salvatore (Emanuel Caserio), dopo la gaffe dei fiori, fa un passo indietro con Anna (Giulia Vecchio) anche se l’intenzione di continuare a corteggiarla esiste ancora; il giovane Amato scopre infatti di avere una passione in comune con la misteriosa Imbriani…

