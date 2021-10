Fino a quando Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) potrà nascondere a tutti quanti di stare mandando soldi a Petra, la sua amante tedesca, per evitare di dover comunicare ai familiari di avere avuto un altro figlio? La risposta arriverà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda nei primi giorni di novembre, periodo in cui comincerà a restringersi il cerchio attorno all’uomo…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Agnese scopre che Giuseppe ha speso tutti i risparmi

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto inizierà a delinearsi nel momento in cui Agnese (Antonella Attili) scoprirà che Giuseppe ha dilapidato tutti i risparmi familiari custoditi in uno libretto bancario. Piuttosto che aggredire il marito, la donna però vorrà prima vederci chiaro su tutta la questione e darà il via alle sue personali indagini.

Contemporaneamente a tutto questo, l’Amato Senior commetterà un altro piccolo errore: don Saverio (Andrea Lolli) intercetterà infatti una sua telefonata con Petra e, insospettito, vorrà capire ad ogni costo chi sia la donna con cui stava parlando.

Nel giro di poco tempo, il parroco capirà quindi che Giuseppe sta nascondendo qualcosa di losco sia ad Agnese, sia ai figli Tina (Neva Leoni) e Salvatore (Emanuel Caserio) e lo spronerà a raccontare la verità e a prendersi, nel caso, le sue responsabilità prima che sia troppo tardi.

Non è però affatto detto che Giuseppe scelga la via della sincerità… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

