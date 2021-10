Annata piena di ritorni a Il paradiso delle signore: la sesta stagione è stata finora caratterizzata dal rientro in scena di due personaggi – Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e Roberto Landi (Filippo Scarafia) – che avevano caratterizzato le puntate della fiction quando andava in onda in prima serata; è inoltre riapparsa in grande stile Tina Amato (Neva Leoni), personaggio molto amato della prima stagione daily pomeridiana, mentre proprio nelle puntate in corso stiamo rivedendo per qualche episodio la zia Ernesta (Pia Engleberth), che nel recente passato ha contribuito ad animare le vicende della famiglia Cattaneo e che ora è di supporto a Gloria Moreau (Lara Komar), quest’ultima in crisi dopo il ritorno a Milano di Ezio (Massimo Poggio).

Ma pare proprio che nel corso di questo ciclo ci saranno altre “rimpatriate” in quel del Paradiso. Già sappiamo che, pur essendo uscita di scena Gabriella (Ilaria Rossi), tra qualche tempo sarà “di passaggio” il marito Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), mentre è notizia di oggi il futuro ritorno in onda – non sappiamo ancora per quanto tempo – di un personaggio le cui ambizioni sentimentali hanno messo parecchio pepe nelle storie della quinta stagione daily.

Eh sì: l’attore Luca Bastianello ha fatto chiaramente capire attraverso i suoi account social che il suo “Dante Romagnoli is back“. Dante era arrivato nella parte finale della scorsa stagione e aveva fatto di tutto per conquistare il cuore di Marta (Gloria Radulescu), contribuendo ad acuire la crisi già esistente tra la Guarnieri e il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Alla fine Romagnoli è uscito di scena un attimo prima del finale di stagione, senza peraltro essere riuscito a vincere la sua battaglia d’amore. E allora perché tornerà a Milano? Sarà un passaggio fugace oppure no? Sono domande a cui sarà possibile rispondere nel corso dei prossimi mesi, ma nell’attesa vi ricordiamo che in questo periodo possiamo vedere Luca Bastianello anche nel cast della fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi.

