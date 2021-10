Il problema alle corde vocali di Tina Amato (Neva Leoni) prenderà tanto spazio nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda la prossima settimana. Decisa a fare il musicarello insieme a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso), la figlia di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) utilizzerà un piccolo “tranello” pur di non ammettere che non è più in grado di cantare.

Il Paradiso delle Signore 6, news: Tina sente Anna cantare e…

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui Tina sentirà per caso Anna Imbriani (Giulia Vecchio) cantare. A quel punto, alla Amato verrà in mente un’idea: far registrare alla contabile del grande magazzino il demo di un brano per il film!

Per riuscire nel suo scopo, la ragazza chiederà dunque al fratello Salvatore (Emanuel Caserio) – l’unico finora a conoscenza del suo problema – di mediare tra lei e Anna, affinché quest’ultima accetti di cantare al posto suo, non coinvolgendo affatto Vittorio nella questione.

Già ora possiamo anticiparvi che Anna accetterà di essere la “voce sostitutiva” di Tina e ciò non farà altro che accrescere la sua stima e vicinanza per Salvatore. Ma per quanto tempo durerà l’inganno? Quel che è certo è che Tina, una volta terminato il demo, si sentirà estremamente in colpa per la menzogna raccontata a Vittorio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

