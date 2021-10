Fino a quando Anna Imbriani (Giulia Vecchio) potrà nascondere a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che si trova a Milano? Per pochissimo tempo. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda la prossima settimana, l’uomo scoprirà infatti che l’ex Venere è la nuova guardarobiera del Circolo e deciderà di aiutarla quando capirà che Massimo Riva, il suo ex, è ancora sulle sue tracce. Spieghiamo dunque meglio ogni passaggio di questa trama…

Il Paradiso delle Signore, trame: Roberto sprona Anna ad uscire con Salvatore

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni, tutto si avvierà nell’istante in cui Roberto Landi (Filippo Scarafia) consiglierà ad Anna di concedersi qualche distrazione e la inviterà ad accettare il corteggiamento di Salvatore (Emanuel Caserio). La donna sembrerà però ancora incerta sul da farsi, anche perché avrà trattato malissimo il giovane Amato per via dell’equivoco legato ai fiori (che credeva gli fossero stati fatti recapitare dal “minaccioso” Massimo Riva, padre di sua figlia).

E siccome dal passato non si può fuggire a lungo, la Imbriani dovrà presto avere a che fare con la presenza del Riva. Quest’ultimo si presenterà infatti al Circolo per vedere Anna e le sue intenzioni saranno tutt’altro che buone. Tuttavia, appena scoprirà che Roberto la sta aiutando a nascondersi, Vittorio tenderà una mano alla conoscente…

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Anna diventerà l’assistente di Beatrice!

Eh sì: informato della presenza ingombrante di Massimo Riva, che ad un certo punto si troverà a dover affrontare, Vittorio proporrà ad Anna di tornare a lavorare al Paradiso delle Signore come assistente contabile di Beatrice (Caterina Bortone). Una mansione già ricoperta in passato dalla donna, dato che era stata la segretaria del ragionier Galli nelle stagioni in prime time della fiction.

Anna inizialmente non saprà se accettare o meno la proposta del Conti, in primis perchè avrà paura dei ricordi passati che il grande magazzino potrebbe innescare nuovamente in lei. Ma alla fine si farà coraggio e dirà di sì, stabilendo peraltro un rapporto molto amichevole con Beatrice.

A questo punto Salvo, che avrà la Imbriani molto più vicina a lui rispetto a prima, come si muoverà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

