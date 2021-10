Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre 2021: Tina sembra decisa a fare il film, ma ha bisogno di prendere tempo. Salvatore è deluso per aver visto Anna e Roberto insieme. La donna gli conferma, mentendo, di avere una relazione con Landi. Cosimo concede a Ludovica di stabilirsi a Villa Bergamini e la Brancia propone a Marcello di andare a vivere insieme. Vittorio decide di co-produrre il film e Brivio lancia l’idea di far registrare a Tina il pezzo principale del musicarello. Gloria rientra al Paradiso pronta a riprendere il suo ruolo di capocommessa e ad affrontare Ezio, che la rivede per la prima volta dopo tanti anni.

Ezio è turbato dopo aver rivisto Gloria. Tina, incaricata di registrare il demo musicale per il film, ascolta la voce di Anna e sembra avere un’idea per risolvere il suo problema. Adelaide informa Ludovica del gala che si terrà al Circolo in settimana e che toccherà a Marcello misurarsi col primo grosso evento, da quando sostituisce il direttore. Gloria dà un appuntamento a Ezio per parlare, ma lui sembra restio. Alla fine i due si incontrano.

Su richiesta di Tina Salvatore chiede ad Anna di registrare al posto della sorella il demo per il film. Ludovica si fa aiutare da Flora a scegliere l’abito per l’evento che si terrà al Circolo e, in un crescente clima confidenziale, le due ragazze approfondiscono la loro conoscenza. Poi, anche la giovane stilista riceve da Umberto l’invito a partecipare alla serata di gala. Ezio teme la presenza di Gloria nella sua vita e in quella di Stefania e, minacciandola, chiede alla donna di sparire per sempre.

Ezio esprime il suo amore a Veronica e vede un futuro con lei, ma la sua mente torna inquieta al drammatico confronto con Gloria. Anna ha accettato di registrare il demo al posto di Tina e la sua complicità con Salvatore cresce ogni giorno. Adelaide vuole mettere in difficoltà Marcello durante l’importante evento al Circolo, ma il suo subdolo piano fallisce. Armando prova a parlare con Ezio e a farlo ragionare su Gloria. Paola si sente male, ma Gloria capisce subito che il malore della Venere è dovuto a una gravidanza complicata e interviene tempestivamente.

Stefania, Maria e Irene sono preoccupate per le condizioni di Paola, ma Dora porta buone notizie dall’ospedale dove la Venere è ricoverata. Tina consegna il demo registrato da Anna a Vittorio, ma intimamente soffre perché lo sta ingannando. Giuseppe riceve notizie da Petra, la madre di suo figlio, che lo minaccia di metterlo nei guai se non le manderà altri soldi. Ezio apprende quello che Gloria ha fatto per Paola, di fatto salvando lei e il bambino, e inizia a riflettere sulla situazione: chiede infatti a Gloria di incontrarsi di nuovo.

