Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre 2021: Ora che Flora è a villa Guarnieri, Adelaide vuole scovare a tutti i costi la lettera che la ragazza ha ricevuto dal padre. Ezio viene presentato al Paradiso come il nuovo direttore della Palmieri. Emergono divergenze tra Vittorio e Umberto sulla linea editoriale della rivista Paradiso Market. Tina rientra dalla Svizzera e continua a mentire sui motivi del suo viaggio. Stefania e Ezio cenano per la prima volta nella casa che era dei Cattaneo.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 6 ottobre: GLORIA dove si è rifugiata?

Ezio si è trasferito a casa Cattaneo con la sua nuova compagna Veronica Zanatta e con Gemma, la figlia di lei. Adelaide entra in possesso della lettera che Ravasi ha scritto a Flora. Vittorio propone a Tina la sceneggiatura di un film di cui lei sarebbe protagonista, ma la ragazza non appare entusiasta. Stefania, pur felice di aver ritrovato il padre, teme il confronto con quella che ora sarà la sua nuova famiglia.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Per la prima volta assistiamo al risveglio della nuova famiglia Colombo. Tina preferisce rifiutare la proposta di Vittorio, ma lui propone di riscrivere totalmente il copione. Anna decide di accettare la proposta di affiancare Beatrice come contabile al Paradiso delle Signore. Salvatore ha modo di rivedere Anna. Flora è in difficoltà con la nuova collezione e ascolta i suggerimenti di Agnese e Maria. Veronica cerca di avvicinarsi a Stefania per conoscerla meglio, ma Gemma inizia subito a esserne gelosa.

Gemma è sempre più infastidita dalle attenzioni che sua madre Veronica riserva a Stefania, ospite a cena. Tra Beatrice e Anna si instaura un buon rapporto di lavoro. Adelaide cerca di riavvicinarsi a Ludovica e propone Marcello come sostituto al circolo di Perri, che dovrà assentarsi per motivi familiari. Vittorio illustra la sua nuova idea per il film a Tina e la spinge a partecipare, ma lei continua a nascondere il suo segreto. Gemma tira un colpo basso a Stefania.

Stefania racconta alle Veneri della serata trascorsa con Veronica e Gemma e così Gloria ha la conferma che Ezio vuole formare una nuova famiglia; inoltre l’uomo propone alla figlia di trasferirsi a casa Colombo. Dopo un aspro faccia a faccia tra Vittorio e Flora, Umberto prende le difese della Gentile, che a questo punto inizia a guardare il Guarnieri senior con occhi diversi (cosa che però scatena il disappunto di Adelaide). Vittorio si sfoga con Tina in merito a quanto accaduto nella sua vita dopo la separazione da Marta. Tina confessa a Salvatore le verità nascoste fino a quel momento.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.