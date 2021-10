IL PARADISO DELLE SIGNORE 6, anticipazioni di mercoledì 20 ottobre 2021

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 20 ottobre 2021:

Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto (Filippo Scarafia) sono immersi nel lavoro e a breve verrà pubblicato il secondo numero del Paradiso Market.

Tina (Neva Leoni) continua a sfuggire alle domande dei genitori in merito alla sua vita sentimentale con Sandro.

Tra Umberto (Roberto Farnesi) e Flora (Lucrezia Massari) cresce la complicità.

Salvatore (Emanuel Caserio) confida a Tina di avere un interesse per Anna (Giulia Vecchio). La giovane Imbriani tuttavia non si sente ancora pronta per una relazione, anche se l’intesa tra i due cresce sempre di più.

