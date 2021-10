Novità in arrivo per Gloria Moreau (Lara Komar) nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Dopo essere uscita allo scoperto con il marito Ezio Colombo (Massimo Poggio), la capocommessa del grande magazzino gestito da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dovrà infatti accettare una particolare condizione per restare a Milano e, sopratutto, vicino alla figlia Stefania (Grace Ambrose). Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: Paola si sente male, Gloria interviene. Trama 28 ottobre

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando, grazie al suo vecchio lavoro di ostetrica, Gloria si renderà conto di un malessere della venere Paola Cecchi (Elisa Cheli) ed eviterà che quest’ultima perda il bambino che ha in grembo.

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Ezio detta a Gloria le sue condizioni

A quel punto, Ezio resterà particolarmente colpito dal gesto della sua ex, a cui aveva chiesto di lasciare Milano il prima possibile, e le chiederà di poterla incontrare… Ma per quale motivo?

Vi anticipiamo che il Colombo Senior cambierà idea rispetto alle puntate di questi giorni e alla fine deciderà di non opporre alcuna resistenza all’idea che la Moreau possa continuare a vivere nel capoluogo lombardo, ma vorrà avere in cambio una rassicurazione: Stefania non dovrà mai sapere che lei è sua madre!

Almeno per ora, Gloria si piegherà a questa condizione, che inevitabilmente le starà stretta. Chissà però fino a quando riuscirà a tacere tutta la verità… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)