Con il trasferimento a Villa Guarnieri, che avrà luogo su proposta di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) avrà modo di approfondire la conoscenza del commendator Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, l’aspirante stilista comincerà così a provare un “pericoloso” interesse per l’uomo…

Il Paradiso delle Signore 6, news: Flora in disaccordo con Vittorio e…

Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando Flora sarà in evidente difficoltà per via della collezione natalizia del Paradiso che deve assolutamente creare. Proprio per questo, dopo aver chiesto dei consigli ad Agnese (Antonella Attili) e Maria (Chiara Russo), la Gentile Ravasi si troverà a discutere in maniera piuttosto accesa con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

In questa atmosfera abbastanza tesa si inserirà dunque Umberto che, già in disaccordo con Vittorio sulla gestione della rivista Paradiso Market (di cui è editore), prenderà le difese di Flora. Da quell’istante, la ragazza comincerà dunque a guardare con occhi diversi il commendatore Guarnieri, dando l’impressione di volerlo conoscere più a fondo.

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che, almeno per ora, la Gentile Ravasi potrebbe doversi preoccupare anche per un’altra cosa…

Eh sì: dopo il suo trasferimento in Villa, Adelaide riuscirà a rintracciare la missiva scritta dal padre Achille Ravasi, scoprendo così se le sta nascondendo davvero qualcosa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

