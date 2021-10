Finora l’arrivo a Milano della nuova famiglia Colombo sta portando scossoni soprattutto nella storia di Gloria Moreau (Lara Komar), ma presto ci sarà un risvolto di tutt’altro tipo che i fan de Il paradiso delle signore hanno peraltro subodorato già da tempo.

Com’è noto, Il paradiso è da tempo sotto organico per quanto riguarda le addette alla vendita: Anna Rossi non fa più parte delle Veneri già da un po’ (avendo lasciato la città), mentre Sofia Galbiati (Giulia Chiaramonte) è sempre più impegnata alla caffetteria e, a tal proposito, ha già annunciato a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) la sua intenzione di dedicarsi soprattutto all’altro suo lavoro.

Non solo. Nei prossimi giorni, come già anticipato, Paola (Elisa Cheli) avrà un malore: la sua è una gravidanza rischiosa e così la donna dovrà lasciare il suo posto di Venere per stare a riposo fino alla nascita del bambino. Nella puntata del 1° novembre vedremo dunque la moglie di Franco presentarsi al Paradiso per congedarsi da tutti gli amici e colleghi.

Insomma, è decisamente giunto il momento di rafforzare lo staff e così al grande magazzino si svolgeranno delle selezioni per trovare una nuova Venere: tra le partecipanti ci sarà anche Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), che – come indicano le anticipazioni – svolgerà delle prove impeccabili. E così la ragazza si convincerà che il lavoro è suo…

Il paradiso delle signore 6 spoler: Gemma Zanatta si innamorerà di Marco di Sant’Erasmo

Occhio, perché – se tanto ci dà tanto – tra qualche tempo questa nuova linea narrativa porterà novità nella fiction daily di Rai 1. Giusto il tempo che arrivi un nuovo personaggio: se ricordate, Gemma sin dall’inizio è stata descritta come “attratta dalla bella vita incarnata da Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), nuovo arrivato a casa Guarnieri e nipote prediletto della Contessa, di cui la ragazza si invaghirà“.

