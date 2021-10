Nei prossimi episodi della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore tornerà in auge una storyline che, al momento, non ha avuto ancora tanto spazio nella narrazione della fiction daily di Rai 1.

Stiamo parlando della trama che vede come protagonista Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) e il bambino che ha avuto da Petra, la sua amante, quando si trovava in Germania. Un segreto di cui, al momento, non sono a conoscenza né la moglie Agnese (Antonela Attili) e né i figli Tina (Neva Leoni) e Salvatore (Emanuel Caserio).

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Petra vuole più soldi da Giuseppe

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che, nelle puntate in onda alla fine della prossima settimana, Petra troverà il modo di mettersi nuovamente in contatto con Giuseppe e gli farà delle vere e proprie minacce: se non farà in modo di farle avere altri soldi, la donna lo metterà nei guai. Ma in quale maniera? Forse confessando ad Agnese e alla sua famiglia tutta la verità sulla loro relazione?

A questo punto come deciderà di muoversi l’Amato Senior? E, sopratutto, come si procurerà il denaro che Petra gli chiederà? Nell’attesa di scoprirlo, è inutile dire che sui social tutti stanno iniziando ad ipotizzare che, prima o poi, l’amante tedesca possa arrivare a Milano con bimbo a seguito… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

