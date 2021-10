Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: LUDOVICA e MARCELLO andranno a vivere insieme?

Novità “immobiliari” per Ludovica Brancia di Montalto (Ludovica Arena) nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Dopo aver venduto la sua villa ad un prezzo irrisorio, la ragazza dovrà infatti trovare un nuovo posto in cui stare ma, per fortuna, Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) arriverà in suo soccorso…

Il Paradiso delle Signore 6, news: Cosimo propone a Ludovica di trasferirsi nella sua villa

Le anticipazioni segnalano infatti che Cosimo si comporterà da vero amico nei riguardi di Ludovica e, una volta che saprà della sua difficile situazione finanziaria, le proporrà di stabilirsi nella sua villa di famiglia. Una proposta che la Brancia di Montalto accetterà con gioia, anche se poi prenderà un’iniziativa decisamente particolare.

Eh sì: senza pensare alle critiche che potrebbe attirare su di sé, Ludovica penserà di proporre al fidanzato Marcello Barbieri (Pietro Masotti), neo assunto al Circolo al posto di Parri, di andare a vivere insieme a lei nell’abitazione di Cosimo. L’uomo accetterà il particolare invito o declinerà l’offerta?

Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che i due innamorati dovranno ancora guardarsi le spalle da Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), che avrà in mente un piano per far sfigurare Marcello agli occhi di Ludovica. Non è detto però che il suo intento vada effettivamente in porto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.