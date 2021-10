Novità in vista per una delle veneri “storiche” de Il Paradiso delle Signore in versione daily? Nelle prossime settimane di programmazione i riflettori saranno puntati anche su Paola Galletti (Elisa Cheli) e chissà che la giovane non sia in attesa del suo primo figlio dal marito Franco Cecchi (Francesco Wolf).

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 11 ottobre: Adelaide vuole la lettera a tutti i costi!

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Paola è incinta?

Specifichiamo fin da subito che non stiamo parlando di anticipazioni vere e proprie, ma tutto lascia propendere davvero per una possibile gravidanza di Paola. Negli episodi andati in onda di recente, durante un momento di pausa dal lavoro, Dora (Mariavittoria Cozzella), Sofia (Giulia Chiaramonte) e Irene (Francesca Del Fa) si sono infatti intrattenute a parlare con la Galletti, alla quale hanno detto, tra una battuta e l’altra, di trovarla un po’ ingrassata.

Una battuta che, difficilmente, è stata buttata lì a caso e che sembra trovare risposta nei prossimi episodi. Presto, infatti, Paola darà un annuncio a tutte le veneri: comunicherà loro di essere in dolce attesa?

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: Gemma venere al posto di Paola?

È questo ciò che pensano i telespettatori della fiction daily, ma in tal caso chi potrebbe sostituire Paola una volta che andrà in maternità? A porre rimedio a questo potrebbe esserci Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), la figlia di Veronica (Valentina Bartolo), la compagna di Ezio Colombo (Massimo Poggio).

Come sappiamo, Gemma diventerà infatti una nuova venere e renderà la vita impossibile alla “sorellastra” acquisita Stefania (Grace Ambrose). Chissà dunque se otterrà il lavoro nel grande magazzino di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) proprio per sostituire Paola… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)