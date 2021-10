In un nostro precedente post relativo alle anticipazioni della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore vi avevamo parlato di una possibile gravidanza per la venere Paola Galletti (Elisa Cheli), la moglie del burbero Franco Cecchi (Francesco Wolf). Dalle trame ufficiali della fiction daily di Rai 1 si evince che la nostra supposizione è stata confermata, ma la storyline si tingerà subito di “drammatico”, Fortunatamente, l’intervento della capocommessa Gloria Moreau (Lara Komar) eviterà il peggio…

Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 6, anticipazioni di mercoledì 20 ottobre 2021

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: il malore di Paola

In particolar modo, bisognerà fare attenzione a quello che succederà negli episodi di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021. Nel corso di una giornata lavorativa come tante, Paola verrà infatti colta da un vero e proprio malore e soltanto l’intervento provvidenziale di Gloria, ex ostetrica, farà sì che sia la Galletti e sia il bambino siano sani e salvi.

A quel punto, tra tutte le veneri si spargerà la notizia della gravidanza di Paola e, come deducibile, la cosa avrà anche delle ripercussioni sul lavoro al Paradiso delle Signore, che già da un po’ è sotto organico. Comunque sia, l’intervento immediato per salvare Paola e suo figlio aprirà uno spiraglio di speranza anche per Gloria…

Il Paradiso delle Signore 6, trame: Ezio vuole rivedere Gloria

Eh sì: dopo aver scoperto che si è introdotta nella vita di Stefania (Grace Ambrose) grazie al ruolo di capocommessa ottenuto, Ezio Colombo (Massimo Poggio) sembrerà colpito dal gesto dell’ex moglie Gloria e chiederà di rincontrarla, nonostante qualche giorno prima le avesse chiesto – arrivando persino a minacciarla – di sparire dalla sua quotidianità e da quella di Stefania (Grace Ambrose).

Viene quindi da chiedersi se Ezio sarà disposto a scendere a patti con Gloria… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)