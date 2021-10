A Il paradiso delle signore 6, la prossima settimana segnerà il ritorno a Milano di Tina (Neva Leoni) e nel giro di poche puntate si chiarirà il motivo per cui la ragazza è sparita improvvisamente andando in Svizzera.

La Amato finirà per vuotare il sacco con suo fratello Salvatore (Emanuel Caserio): a conferma del rumor di cui vi avevamo parlato poco tempo fa, la ragazza ha un serio problema alle corde vocali e, dopo aver inutilmente provato una cura, si arriverà a parlare di intervento chirurgico (un’operazione che, stando appunto alle indiscrezioni degli ultimi tempi, avrà luogo per davvero).

Quanto al lato sentimentale, l’assenza totale di Sandro Recalcati (Luca Capuano) dalla vita di Tina comincerà a diventare oggetto di domande sempre più pressanti da parte dei familiari, ma lei si aprirà solo con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), al quale rivelerà lo stato fallimentare del suo rapporto nuziale…

Come vedete, ci sono sempre più occasioni che tendono ad avvicinare Vittorio e Tina e, nonostante in teoria non ci siano ancora delle vere e proprie anticipazioni in proposito, la storia sembra andare decisamente verso un avvicinamento tra i due. Del resto, a molti non è sfuggita la notevole quantità di foto (pubblicate anche dalla stampa cartacea) che, “stranamente”, vedono spesso e volentieri i due personaggi ritratti insieme!

Tuttavia, se tutto ciò dovesse davvero andare avanti, abbiamo tanto la sensazione che qualcosa potrebbe intervenire a creare scompiglio: eh sì, i “fantasmi del passato” non sono così facili da eliminare! Ne riparleremo…

