Nelle recenti puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Tina Amato (Neva Leoni) ha dovuto lasciare momentaneamente Milano per recarsi a Zurigo, città dove si è recata per vedere un medico. Tuttavia, la cantante ha preferito mentire ai parenti sul vero motivo della sua partenza, facendo loro sapere di essere stata invitata, in qualità di giurata, al Festival della località svizzera.

La trasferta della Amato non durerà però a lungo e ciò le darà modo di avvicinarsi ulteriormente a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni)…

Il Paradiso delle Signore 6, news: Tina protagonista di un film?

Le anticipazioni segnalano che il nuovo avvicinamento tra Vittorio e Tina avverrà inizialmente per dei motivi strettamente lavorativi. Nello specifico, Conti proporrà alla Amato di essere la protagonista di un film che lui stesso avrà scritto. Nonostante l’allettante proposta lavorativa, la ragazza deciderà però di rifiutare l’incarico, cosa che darà modo a Vittorio di mettersi in discussione e riscrivere l’intera sceneggiatura della pellicola affinché la ragazza accetti.

Comunque sia, nonostante i vari tentativi, Tina tenderà a rifiutare in continuazione ogni idea di Vittorio perché, in fondo, sarà concentrata soltanto sul suo segreto. Ad ogni modo, questo farà anche da apripista ad un confronto tra i due personaggi, durante il quale Conti spiegherà alla sua interlocutrice come si è sentito dopo che si è separato da Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

La “liaison” tra i due personaggi, dato che Tina ha interrotto il suo matrimonio con Sandro Recalcati, è dunque vicina?

Per ora, quel che è certo che la Amato non riuscirà a tacere a lungo sulla questione che sta nascondendo e si confiderà con il fratello Salvatore (Emanuel Caserio). Che cosa gli dirà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.