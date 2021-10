La precaria salute di Tina Amato (Neva Leoni) sarà al centro della scena delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore: dopo che rivelerà al fratello Salvatore (Emanuel Caserio) di avere dei problemi con la voce, la ragazza si troverà infatti a doversi esibire al Circolo, cosa che darà il via ad una serie di circostanze difficili…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Tina sotto cura

Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto inizia nel momento in cui, per via del ritorno di Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso), Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) vuole coinvolgere Tina nelle riprese di un film. In un primo momento, la Amato tenta invano di rifiutare il ruolo, ma poi accetterà in cambio della modifica del copione.

Fatto sta che, ad un certo punto, Tina dovrà esibirsi al Circolo di fronte ad Orlando ed al produttore del film. Come facilmente prevedibile, inizialmente la ragazza dichiarerà che non se la sente di cantare, ma poi acconsentirà pure a tale richiesta. Purtroppo per lei, al termine dell’esibizione, la figlia di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) comincerà ad avvertire degli evidenti problemi alla gola, tant’è che il medico le farà presente che le cure non stanno portando l’effetto desiderato e che per lei è assolutamente necessario ricorrere ad un’operazione chirurgica.

Da un lato Tina seguirà i consigli di Salvatore, l’unico informato del suo malessere, e penserà di parlare a Vittorio dei suoi problemi, anche se proprio nel culmine di un’intensa telefonata con Conti – oltre a rinunciare al suo ruolo nel film – finirà pure per dirgli che il suo matrimonio con Sandro Recalcati (Luca Capuano) è terminato da diverso tempo.

Intanto, anche Agnese e Giuseppe cominceranno a insospettirsi dello strano atteggiamento della giovane, sopratutto quando cercherà di glissare ad ogni domanda sul suo matrimonio…