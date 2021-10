Inizialmente, un po’ tutti avevano ritenuto che l’arrivo di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) nelle storie de Il paradiso delle signore 6 potesse rappresentare un problema per i Guarnieri da un punto di vista giudiziario: ormai è chiaro che al padre della ragazza è accaduto qualcosa che l’ha portato a una morte prematura, anche se – nonostante siano trascorse due stagioni da tali avvenimenti – i dettagli di quella vicenda non sono ancora emersi con precisione.

Questo tipo di ipotesi era stata rafforzata dal fatto che c’erano state dichiarazioni in grado di far pensare agli aficionados della fiction daily di Rai 1 che Flora avrebbe fatto vedere “i sorci verdi” ad Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Ciò probabilmente è vero, ma ora con l’andare avanti delle puntate si avrà sempre di più l’impressione che tutto questo accadrà per motivi ben diversi da quelli che il pubblico aveva finora ipotizzato…

Eh sì. Sia pure gradualmente ma sin da questa settimana, noteremo un’affinità sempre più forte tra Flora e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e già ci si chiede se la Contessa abbia fatto bene a ospitare la Gentile in casa sua. Viste le anticipazioni, pare proprio che tale decisione – per quanto fosse motivata a scovare la famosa lettera scritta da Achille Ravasi alla figlia – possa trasformarsi in un clamoroso autogol per la nostra Adelaide!

Nello specifico, un certo interesse manifestato dalla giovane new entry nei confronti di Umberto inizierà ad apparirci reciproco, con Adelaide sempre più infastidita dalla presenza alla villa della ragazza. Anche se gli spoiler non parlano per ora di un'”esplosione di passione”, la possibilità di un colpo di scena di questo tipo si fa sempre più evidente. Ciò si mischierà prima o poi con i risvolti relativi alla morte di Ravasi senior? La stagione è lunga, staremo a vedere…

