Il paradiso delle signore 6 ci proporrà nei prossimi giorni una serie di puntate in cui alcuni nodi verranno al pettine, cosa che riguarderà diversi personaggi della fiction daily. Ultimamente a tenere banco è stato soprattutto il primo incontro tra Gloria ed Ezio (che presto, nonostante le attuali ritrosie di lui, si risolverà in un accordo per il bene di Stefania), ma ora inizierà decisamente ad esserci spazio anche per altre trame.

Occhio soprattutto a Flora Gentile Ravasi, che sembra essersi in qualche modo legata a Umberto dopo che lui ha dimostrato di apprezzarla. Tuttavia, la ragazza comincerà a scoprire che intorno ai Guarnieri c’è qualcosa di poco chiaro e a quel punto raccoglierà notizie sui rapporti di suo padre Achille con lo stesso Umberto e con Adelaide. Non solo: la stilista si interesserà anche alle accuse rivolte ai Guarnieri da Cosimo Bergamini. Le cose, che per Flora sono finora andate avanti tutto sommato in modo tranquillo, stanno dunque per cambiare?

Passiamo a Salvatore Amato, che tra alti e bassi sta tentando di costruire un rapporto con Anna Imbriani, la ragazza da cui si sente attratto dopo la fine della sua lunga relazione con Gabriella Rossi. Al momento Anna sta collaborando con Tina sostituendosi a lei da un punto di vista vocale, ma presto la vedremo confessare a Salvo la verità: è vedova e ha una figlia! Come reagirà il comproprietario della Caffetteria?

E proprio a proposito di Anna che “darà la voce” a Tina, Vittorio inizierà ad accorgersi che non tutto torna e, visto che la giovane Amato sarà assai sfuggente sull’argomento, avvierà delle sue personali indagini fino a scoprire che la cantante non è lei. Ciò però non rovinerà i rapporti tra Tina e il dottor Conti, anzi quest’ultimo le offrirà tutto il suo aiuto per aiutarla nel dramma che sta vivendo. Lei accetterà?

