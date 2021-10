Sempre ottimi ascolti per Il Paradiso delle Signore 6, con uno share che in questi ultimi giorni si aggira intorno al 19%. Le storie della quarta annata daily della fiction Rai iniziano pian piano ad entrare nel vivo, ma in realtà manca ancora “un ingrediente” affinché il menu sia completo: un personaggio di cui si è parlato molto in sede di presentazione della stagione, ma che nei fatti ancora non ha fatto il suo ingresso.

Parliamo di Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), giovane parente prediletto della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e, a quanto pare, “uomo dei sogni” di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro). Eh sì, stando alle anticipazioni la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) si invaghirà fortemente del rampollo: riuscirà a conquistarlo o avrà qualche rivale?

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Marco di Sant’Erasmo arriva a novembre

In attesa di scoprirlo, ci si chiede quando Marco entrerà in scena: ebbene, arriverà a novembre e si inserirà immediatamente nelle vicende più importanti del Paradiso. Ma questa non sarà l’unica novità a cui assisteremo nel corso della stagione…

Occhio, perché tra qualche tempo (non subito, però!) ci saranno due graditi ritorni nel cast. Ritroveremo infatti due personaggi già visti nei precedenti cicli pomeridiani, destinati con tutta probabilità a scombinare parecchi equilibri! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

