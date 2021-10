Imma Tataranni 2, arriva la seconda stagione della fiction di Rai 1. Ecco quando

La seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha finalmente una data: il vicequestore di Matera dal look eccentrico e dal carattere a tratti scorbutico, tornerà su Rai 1 martedì 26 ottobre 2021.

Otto nuove puntate (due in più rispetto alla precedente annata) per questo secondo capitolo della brillante fiction Rai, che – con i toni della commedia – segue le avventure investigative e private della sua strampalata protagonista, nata dalla penna della scrittrice Mariolina Venezia e interpretata meravigliosamente da Vanessa Scalera, affiancata da un super cast che fortunatamente ritroveremo al completo.

Dunque, accanto alla nostra amata protagonista, ritroveremo tutti coloro che hanno contribuito al successo della prima stagione, come l’affascinante e giovane maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), il marito Pietro De Ruggeri (Massimiliano Gallo), la figlia Valentina (Alice Azzariti), la sua assistente Diana De Santis (Barbara Ronchi), il faccendiere Saverio Romaniello (Cesare Bocci), il procuratore capo Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso), la mamma Brunella Tataranni (Lucia Zotti) e la suocera interpretata da Dora Romano.

Sicuramente si tratta di una delle fiction più attese dal pubblico. Non è ancora chiaro però se le otto nuove puntate andranno in onda tutte in autunno o – come annunciato alla presentazione dei palinsesti – le ultime quattro verranno posticipate nei primi mesi del nuovo anno. Quel che è certo che a breve i fan potranno tornare nel bizzarro e singolare mondo di Imma Tataranni, il magistrato più ironico ed eccentrico della tv.

