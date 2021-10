Rosy Abate, l’eroina più anticonvenzionale della tv, presto avrà una degna erede. Ebbene sì: la Taodue, in collaborazione con Clemart, è pronta a far conoscere al pubblico di Canale 5 Lady Corleone, una nuova intrigante serie che racconterà la malavita da un punto di vista femminile, proprio come negli anni passati ha fatto l’iconico personaggio portato al successo da Giulia Michelini.

Dopo la decisione irremovibile dell’ex volto della Regina di Palermo di non voler continuare la saga del suo amatissimo alter ego televisivo, Pietro Valsecchi, in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano sulla possibilità di una terza stagione di Rosy Abate, ha risposto: “No, è un capitolo chiuso“, annunciando però che nel 2022 potrebbe arrivare una nuova serie con la bravissima Rosa Diletta Rossi, al suo primo ruolo di protagonista assoluta.

Sulla trentatreenne attrice romana – conosciuta dal pubblico grazie a serie di successo come Nero a Metà (dove interpreta Alba, la figlia di Amendola) – Valsecchi ha detto: “Ha un carisma forte e una personalità che mi ricorda quella di Giulia Michelini“. E forse proprio queste sue peculiarità hanno convinto il noto produttore a scommettere su di lei per la sua Lady Corleone, un personaggio nato sulla carta due anni fa e che si appresta a conquistare il pubblico televisivo.

La nuova serie in quattro puntate racconterà la vita di questa giovane donna del sud dal carattere forte e coraggioso, appartenente ad una famiglia mafiosa molto potente, la quale troverà una sorta di ancora di salvezza nel mondo della moda. Il destino, purtroppo, la porterà ad assumere il soprannome di Lady Corleone e a vivere una doppia vita che la costringerà a dividersi tra due ruoli agli antipodi ma che si completano: quello di signora della moda milanese e quello di potente boss della malavita, lottando contro tutti coloro che proveranno ad ostacolare la sua ascesa nei due mondi in cui è l’indiscussa regina.

