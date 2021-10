Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della seconda stagione di Love Is In The Air vi abbiamo già svelato che, cinque anni dopo rispetto agli eventi della prima stagione, Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) non saranno riusciti a mantenere in piedi la loro relazione. Tuttavia, il destino farà sì che i nostri due protagonisti tornino ad incontrarsi…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di sabato 23 ottobre 2021

Love Is In The Air, news: Serkan conosce Kiraz, la figlia di Eda

Le anticipazioni segnalano che tutto inizierà grazie ad un affare dell’Art Life curato da Piril (Başak Gümülcinelioğlu). A causa di un infortunio improvviso di Can (Ahmet Efe Metekoğlu), il figlio che ha avuto con il marito Engin (Anil Ilter), la donna non potrà presentarsi all’appuntamento con Deniz (Ayşe Akın), la proprietaria di un prestigioso albergo, e Serkan deciderà di andare lì al posto suo.

Nel tragitto per arrivare sul luogo, Bolat rischierà di investire la piccola e irriverente Kiraz (Maya Başol), una bambina di cinque anni. Ignorando che la sconosciuta è la figlia di Eda, che crederà si trovi ancora in Italia, Serkan insisterà per accompagnare la piccola dalla sua mamma e, guarda caso, finirà per fermarsi nello stesso hotel dove era diretto. Tuttavia, l’uomo deciderà di non indagare oltre su chi sia la madre della piccola e cercherà di incontrare Deniz, che però non sarà ancora rintracciabile.

Love Is In The Air, spoiler: Eda e Serkan si rincontrano dopo cinque anni

Tutto questo a cosa porterà? Nel bel mezzo di un giro per l’albergo, Serkan resterà attonito quando si troverà di fronte a Eda, che sarà stata assunta da Deniz per curare la parte paesaggistica della struttura. Visto che, nei giorni precedenti, era stato colto da qualche allucinazione, non crederà inizialmente di trovarsi di fronte alla Yildiz, ma dovrà arrendersi all’evidenza appena la donna gli rivolgerà la parola.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Eda accetterà così di andare in un bar per fare due chiacchiere con Serkan dopo tanto tempo, ma i nostri protagonisti non potranno fare a meno di litigare appena si siederanno a un tavolino. Dopo aver parlato di cosa ne è stato dei loro amici e della laurea che la Yildiz ha finalmente preso in Italia, il discorso si sposterà sul tumore avuto dal Bolat e da lì emergerà che i due si saranno lasciati proprio mentre l’uomo stava combattendo contro lo stesso. In particolare, sarà chiaro che è stato Serkan ad allontanare Eda dando sfoggio della sua “proverbiale” freddezza tipica di un robot.

Love Is In The Air, trame: Eda non vuole che Serkan sappia di Kiraz

Fatto sta che, nel bel mezzo del dialogo, Eda andrà letteralmente in escandescenze quando, non capendo il motivo della sua reticenza a parlargli, Serkan sottolineerà che, anni prima, avevano deciso di lasciarsi di comune accordo. Le cose peggioreranno ulteriormente quando, innervosito, Bolat si lascerà trasportare dall’ira e sosterrà davanti a Eda che incontrarla è stato l’errore più grande della sua vita.

Offesa, la Yildiz preferirà quindi interrompere l’incontro e, col passare del tempo, darà l’impressione di voler nascondere all’uomo che è lei la madre di Kiraz, la bimba a cui ha dato un passaggio. Per quale ragione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.