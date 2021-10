Fino a che punto si spingerà Selin Atakan (Bige Onal) per separare Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin)? La dark lady di Love Is In The Air ce la metterà davvero tutta per non concedere un briciolo di felicità ai nostri due protagonisti e, nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, coinvolgerà nel suo losco piano Deniz (Sarp Can Koroglu), l’amico di infanzia di Eda…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni 6 ottobre: ENGIN, nuova strategia con PIRIL!

Love Is In The Air, news: il grande inganno di Deniz

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Eda convincerà Deniz ad inscenare un fidanzamento nel momento in cui lo smemorato Serkan chiederà a Selin di sposarlo. Completamente all’oscuro del fatto che l’uomo prova dei reali sentimenti nei suoi confronti, la Yildiz continuerà ad andare avanti con la messinscena, cosa che darà modo nel frattempo a Deniz di stabilire un’alleanza con Selin e scambiare “per errore” un bacio con lei.

Quando la macchinazione si sarà ormai spinta troppo oltre e Serkan non avrà ancora recuperato la memoria dell’ultimo anno che ha trascorso al suo fianco, Eda calcherà ulteriormente la mano e chiederà a Deniz di organizzare un finto matrimonio. Agendo in tale maniera, la ragazza spererà che Serkan si faccia prendere dalla gelosia al pensiero di vederla sposare un altro uomo, ma ignorerà che nel frattempo il suo “amico” – con la complicità di Selin – avrà in realtà chiesto ad un funzionario comunale di celebrare delle nozze totalmente legali! Di lì a poco, Eda cadrà così vittima di un grande inganno…

Love Is In The Air, trame: Serkan recupera la memoria, ma Eda è legalmente sposata con Deniz

Eh sì: proprio nel giorno delle nozze, Serkan ed Engin (Anil Ilter) verranno coinvolti in una rissa in un bar. Quando riceverà un pugno in pieno volto, Bolat recupererà miracolosamente la memoria ed avrà un unico pensiero: interrompere il matrimonio di Eda e Deniz prima che sia troppo tardi. Purtroppo, l’uomo arriverà però subito dopo lo scambio dei voti nuziali, ossia nello stesso istante in cui, felice per la “guarigione” del suo vero amore, Eda scoprirà con rammarico di essere legalmente sposata con l’amico-traditore.

Da un lato Deniz farà immediatamente “mea culpa” e si scuserà con la Yildiz per aver perso la testa per amore, dall’altro il barista sembrerà essere disposto a concedere l’annullamento del matrimonio quando Aydan (Neslihan Yildiz) minaccerà di sguinzagliargli contro i suoi avvocati, accusandolo di truffa, qualora non dovesse concedere entro il giorno seguente il suddetto annullamento. In questa situazione, già abbastanza complicata, si inserirà la solita Selin…

Love Is In The Air, spoiler: Selin convince Deniz a non concedere l’annullamento ad Eda

Nello specifico, tutto avverrà proprio il giorno successivo alle “nozze”. Sottolineando che se loro non possono essere felici allora non devono esserlo nemmeno i due “piccioncini”, Selin convincerà Deniz a non concedere l’annullamento nuziale a Eda. Una mossa ben studiata, visto che per evitare i tempi del divorzio – pari a circa un anno – i due “sposini” dovranno presentare al tribunale la richiesta di scioglimento del vincolo nuziale entro otto ore.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per Eda e Serkan inizierà quindi una vera e propria corsa contro il tempo quando capiranno che Deniz non intende presentarsi in municipio, come invece aveva promesso di fare sotto minaccia di Aydan. Ce la faranno? L’impresa si rivelerà più ardua del previsto, dato che l’uomo farà perdere le sue tracce… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.